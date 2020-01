L’Italia del Sud riscopre la campagna. Giovani agricoltori: +12% in 5 anni. Sicilia e Campania in testa (Di venerdì 17 gennaio 2020) In Italia è in atto uno storico ritorno alla terra con oltre 56mila Giovani under 35 alla guida di imprese agricole, un primato a livello comunitario con uno straordinario aumento del +12% negli ultimi cinque anni. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Infocamere al terzo trimestre 2019 in occasione della consegna degli Oscar Green, il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro con i Giovani veri protagonisti italiani del Green Deal. La Campania è la seconda regione d’Italia, seppur con un breve scarto, per numero di imprese agricole condotte da Giovani con 6.255 aziende attive. Il primato spetta alla Sicilia con 6.673. Al terzo posto c’è la Puglia con 5.306. In Italia sono oltre 548mila le aziende condotte da under 35 in tutti i comparti produttivi, dal commercio alla manifattura, dall’abbigliamento ai servizi con il settore agricolo che – ... Leggi la notizia su ildenaro

