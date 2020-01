Le mappe classiche di COD 4 in Modern Warfare 2019 confrontate a quelle originali del 2007 - articolo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Infinity Ward ha ridefinito gli shooter per console con Call of Duty 4: Modern Warfare, ma quanto si è evoluta la tecnologia alla base del gioco sin dal suo lancio avvenuto nel 2007? Nonostante si possa affermare senza remore che la grandezza della campagna e dell'esperienza multiplayer sia aumentata enormemente durante l'attuale generazione di console, Infinity Ward ha recentemente aggiornato Monder Warfare 2019 con il remake delle mappe originali di COD4, ossia Crash, Vacant e Shipment. E confrontando le nuove versioni con quelle originali del 2007 ed anche con quelle di Modern Warfare Remastered, emergono dati interessanti. Quindi, che differenze ci sono? I layout sono ovviamente basati sullo stesso schema, anche se il reboot utilizza più materiali basati sulla fisica e c'è un grosso cambiamento nel sistema d'illuminazione. Ma il design originale fa ancora una gran bella figura, ... Leggi la notizia su eurogamer

