Juve, allarme plusvalenze: Agnelli pensa di sacrificare Emre Can (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non è ancora emergenza plusvalenze per la Juve, ma la società di Agnelli deve fare i conti con il Fair Play finanziario, perché è vero che i 300 milioni immessi hanno sistemato la liquidità del club ma resta il termine del 30 giugno per sistemare le plusvalenze. In questo momento il conteggio delle plusvalenze Juventine nella stagione in corso supera quota 60 milioni: 30,5 per la cessione di Joao Cancelo al City, 27 per quella di Moise Kean all’Everton, altri 3,8 per il passaggio di Leonardo Mancuso all’Empoli. Proprio per questo, sottolinea il Corriere dello Sport, in estate Paratici aveva provato a correre ai ripari con un mercato serrato di uscita, prima Dybala, poi Mandzukic. Al centro delle operazioni ora sembra esserci Emre Can Il 2020 era iniziato con l’ipotesi di un recupero totale del tedesco, l’esclusione pure in Coppa Italia evidenzia invece la ... Leggi la notizia su ilnapolista

