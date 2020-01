“Io sono vendetta” su Italia Uno. I film stasera in tv venerdì 17 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 17 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera. Ecco i film del cinema stasera in tv, venerdì 17 gennaio: Uno di famiglia – 21:15 Premium Cinema Genere: Commedia Uscita: 2018 Nazionalità: Italia Durata: 95′ Regista: Alessio Maria Federici Cast: Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum TRAMA Luca, precario, è un ex attore che fa l’insegnante di dizione, ma a stento riesce a farsi pagare dai suoi studenti, tra cui Mario Serranò. Un giorno Luca diventa suo malgrado un eroe. Infatti salva la vita a Mario, che rischia di essere investito da un’automobile, sotto gli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Improvvisamente Luca si ritrova protetto da una sfilza di Padrini. E’ sì perché Angela appartiene ad una Famiglia di ‘ndranghetisti ... Leggi la notizia su 2anews

