In Veneto c’è un’emergenza sanitaria e ambientale causata dai composti Pfas (Di venerdì 17 gennaio 2020) (foto: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images) “In Veneto, ormai da anni, è in atto una delle emergenze sanitarie e ambientali più gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare: la contaminazione da Pfas”. È questo l’allarme appena lanciato alla Camera dall’Associazione italiana medici per l’ambiente (Isde), in occasione della presentazione di un position paper che spiega quali danni alla salute causano le sostanze perfluoro alchiliche, ossia gli acidi usati nei processi industriali e poi sversati per decenni nel suolo e nelle falde acquifere, e quali azioni è necessario intraprendere con urgenza, tra cui la mappatura dei pozzi e la realizzazioni di studi epidemiologici. La contaminazione da Pfas venuta alla luce da una ricerca dell’Irsa-Cnr del ministero dell’Ambiente nel 2013, denunciano i medici dell’Isde, non riguarda solamente la ... Leggi la notizia su wired

