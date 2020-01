'Google Stadia riceverà Half-Life 3 e Superman 64'? richieste strambe e risposte pessime (Di venerdì 17 gennaio 2020) Se c'è una cosa che Google deve fare se vuole diventare un vero protagonista nel mondo dei videogiochi, è questo: capire i videogiochi e la sua community. Stadia è un servizio promettente, senza dubbio. Ma al momento non è in una situazione propriamente positiva, nonostante servizi simili rappresentino il futuro. Basta guardare xCloud, che ha buone probabilità di successo perché la gente crede in Microsoft quando afferma di amare i videogiochi e crede nella proposta di valore per quel servizio, specialmente se abbinato a Game Pass.Per convincere le persone ad avvicinarsi al marchio, Google deve essere reattiva e avere una risposta "umana" alle domande dell'utenza, specialmente sui social media. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

