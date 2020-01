Google al lavoro su ben tre Pixel 4a: arrivano SoC, nomi in codice e connettività (Di venerdì 17 gennaio 2020) Google Pixel 4a e Pixel 4a XL si nascondono fra i nomi in codice sunfish, redfin e bramble: ecco delle informazioni tecniche sul SoC connettività e versione di Android. L'articolo Google al lavoro su ben tre Pixel 4a: arrivano SoC, nomi in codice e connettività proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Marcus0089 : Google al lavoro su ben tre Pixel 4a: arrivano SoC, nomi in codice e connettività - Lordskary : Che ne sanno mai sti 4 rimbambiti amore mio! Come se ogni foto non dovrà comunque essere geolocalizzata sulla mappa… - GermanaGea : @matteosalvinimi Anche il sindaco di Bobbio. Era leghista e ora sostiene Bonaccini. Gli riconosce l’ottimo lavoro f… -