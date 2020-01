Giuseppe, chi è il corteggiatore di Sara Shaimi?/ Uomini e Donne: 'un paracu*o' (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giuseppe, chi è il nuovo corteggiatore di Sara Amira Shaimi? Dopo l'esterna a Uomini e Donne, conquista la fiducia di Lorenzo Riccardi. Leggi la notizia su ilsussidiario

CadeLaPioggia : @Jakesicily Ma che vuol dire diventati famosi? Elena è l'esempio perfetto, Giuseppe ha ballato con la Swift è la Sp… - cosmosies : @ToniaPeluso ha ragione però secondo me proprio non ha capito come funziona il programma e in base agli stili di da… - LoreFerrati : @alessandrograpp @GiuseppeConteIT E.....chi lascia la poltrona Italiana. Giuseppe sicuramente nn aveva mai pensato… -