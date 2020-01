È morto Christopher Tolkien, figlio dell'autore del "Signore degli Anelli" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Addio a Christopher Tolkien, “il custode” del mondo fantasy dell’autore di “Il Signore degli Anelli”. Il figlio terzogenito del grande scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) è morto ieri nell’ospedale della Dracénie a Draguignan, comune francese situato nel dipartimento della Var nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Aveva 95 anni ed ha vissuto nel sud della Francia gli ultimi quattro decenni con la seconda moglie, Baillie, curatrice de “Le lettere di Babbo Natale” di J. R. R. Tolkien in pubblicazione postuma.Priscilla Tolkien, sua sorella, nata nel 1929, è ora l’ultima figlia sopravvissuta del professore di lingua inglese al New College di Oxford celebre come iniziatore della narrativa fantastica con capolavori come “Lo Hobbit”. L’annuncio della scomparsa è ... Leggi la notizia su huffingtonpost

