Ciclismo, Remco Evenepoel: “darò il massimo per conquistare la maglia rosa nella prima crono del Giro” (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’enfant prodige delle due ruote Remco Evenepoel, uno dei più grandi talenti apparsi nel mondo delle due ruote nel nuovo millennio, ha già le idee chiare su quelli che saranno i suoi obiettivi nel 2020: Giro d’Italia, Olimpiadi e Mondiale. In un’intervista a Cyclingnews.com, il vincitore della Clasica de San Sebastian 2019 ha parlato di ciò che lo aspetta, a cominciare dalla Corsa rosa: “Al Giro d’Italia punto a vincere la cronometro inaugurale e a vestire la maglia rosa. E’ una prova contro il tempo molto breve, di soli 10 km, e sarà importante dare tutto dall’inizio alla fine. Ancora non so se finirò la gara, dato che è il mio primo grande giro e devo vedere come reagirà il mio fisico. Correremo giorno per giorno, senza porci limiti.” Per quanto concerne i Giochi Olimpici, invece, queste le dichiarazioni del fuoriclasse a riguardo: ... Leggi la notizia su oasport

