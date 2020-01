Calciomercato Milan: Cengiz Under a tutti i costi, assalto rossonero (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Milan. I rossoneri hanno intenzione di rinforzarsi ancora nel reparto offensivo e puntano all’esterno della Roma Calciomercato Milan. Gennaio ricco di indiscrezioni sui rossoneri che, dopo Ibrahimovic, potrebbero rinforzarsi ulteriormente nel reparto offensivo, quello che ha creato, finora, maggiori problemi alla compagine di Pioli che ha concluso il girone di andata lontano dalle posizioni … L'articolo Calciomercato Milan: Cengiz Under a tutti i costi, assalto rossonero proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Rodriguez va in Turchia: è fatta con il #Fenerbahce - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, piace #Olmo per l’estate. Contatti con gli agenti: - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milan, lavori in corso per lo scambio #Under-#Suso -