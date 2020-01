Calciomercato Inter: un ex Chelsea l’alternativa a Spinazzola (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Inter. I nerazzurri pensano alle possibili alternative a Spinazzola qualora dovesse saltare lo scambio con Politano “La trattativa è ancora in corso, non c’è nulla di chiuso. Inutile commentare adesso qualcosa che non è stato ancora fatto“, queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di RomaTv, dal d.s giallorosso Gianluca Petrachi. Il riferimento è allo … L'articolo Calciomercato Inter: un ex Chelsea l’alternativa a Spinazzola proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

DiMarzio : #Eriksen-@Inter avanti tutta! cena milanese tra #Marotta e l’agente, le immagini esclusive alle 23.15 su @SkySport… - FabrizioRomano : Su @SkySport a Calciomercato l’Originale la cena di Beppe Marotta con l’agente di Eriksen: l’Inter si avvicina al c… - DiMarzio : #Young @Inter a 1.5 più bonus a presenze @ManUtd: giocatore tra domani e sabato a Milano #calciomercato @SkySport -