Borse, l’Asia chiude in rialzo e in Europa listini verso un’apertura positiva (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo l’accordo fra Pechino e Washington, attesa per i dati su Pil, produzione industriale e vendite al dettaglio in Cina. In Europa sono attesi i numeri su inflazione e bilancia commerciale in Italia, i prezzi al consumo nell'Eurozona e le vendite al dettaglio in Gran Bretagna Leggi la notizia su ilsole24ore

