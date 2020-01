A Domenica Live Salvo Veneziano con la famiglia: da un programma all’altro dopo la squalifica dal GF VIP (Di venerdì 17 gennaio 2020) Come era bello il mondo in cui un concorrente squalificato da un programma, per cose gravi, molto gravi, non aveva la possibilità di andare in tv per dire la sua e avere ancora visibilità. Non parliamo chiaramente di chi è stato espulso per motivi molto meno gravi di quelli che hanno portato il Grande Fratello a cacciare dalla casa Salvo Veneziano. E invece proprio nel caso del concorrente, ecco che l’opera di “ripulitura” dell’immagine continua. Lo abbiamo visto nella casa del Grande Fratello VIP mercoledì sera, e già poteva bastare; lo abbiamo visto sempre nella stessa serata anche nello studio del Grande Fratello VIP in diretta su Canale 5. Lo rivedremo nel salotto di Domenica Live da Barbara d’Urso e anche a Live-Non è la d’Urso. Ecco ne avremmo fatto a meno. Anche perchè la questione si può dire chiusa. Il processo non doveva continuare, il caso ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

trash_italiano : Paola Caruso: - bonas ad Avanti Un Altro - Isola dei Famosi - Supervivientes - ha ritrovato la madre a Live - ha at… - trash_italiano : Anna Oxa ospite Domenica a Live - Non è la d'Urso - matteosalvinimi : Buona domenica da Brescello! ?? LIVE ?? -