Stati Generali: ospiti e anticipazioni di stasera 16 gennaio 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stati Generali: ospiti e anticipazioni di stasera 16 gennaio 2020 È giunto il momento di salutare l’incredibile ed esilarante squadra di Stati Generali. L’irriverente programma, in onda stasera 16 gennaio 2020 dalle 21.20 su Rai 3, approda al suo ultimo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà la brillante Serena Dandini che presenterà gli artisti dello show e guiderà il pubblico nel magico viaggio della comicità satirica che trae la sua forza vitale da scottanti temi d’attualità. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi Stati Generali! Stati Generali: ospiti e anticipazioni di stasera 16 gennaio 2020 Non si è ancora conclusa la nuova edizione di Stati Generali ma già se ne sente la mancanza. Il programma infatti ha potuto contare sulla sapiente conduzione di Serena Dandini e ... Leggi la notizia su termometropolitico

SpettacolandoTv : #StatiGenerali | questa sera l’ultima puntata su Rai 3 - stati_generali : Che qualità deve possedere la #scuola contemporanea? Che tipo di insegnamenti deve sostenere? - AndreaLovelock : Gran folla alla presentazione del Piano Annuale del turismo dell'Enit: oltre 480 iniziative previste nel 2029 e par… -