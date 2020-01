Sono le Venti, sul Nove Peter Gomez con una striscia quotidiana di informazione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 20 gennaio alle 20 del 2020 parte la sfida di Peter Gomez ai telegiornali nazionali con una striscia quotidiana di mezzora dal titolo, appunto, Sono le Venti. In onda tutti giorni dal lunedì al venerdì in diretta il nuovo programma di Discovery Italia debutta sul Nove. Sull’onda del successo de La Confessione, il direttore della testata online de Il Fatto Quotidiano e anche del mensile FQ Millennium, si cimenta in una nuova avventura con una trasmissione che non vuole essere un notiziario tradizionale, ma che ha l’ambizione di raccontare in modo diverso l’informazione. “Io e i ragazzi che lavorano con me cercheremo di fare i giornalisti – ha spiegato Peter Gomez – Ogni giorno siamo bersagliati di notizie e certe volte si perdono le cose importanti. Noi cercheremo di trovare alcune cose e di approfondirle. Non sarà un telegiornale in senso ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

