Sfidò i clan,bomba a suo centro anziani

Unaè stata fatta esplodere a Foggia contro unperdi proprietà del gruppo 'Sanità più', il cui responsabile delle risorse umane, Cristian Vigilante,ha già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso L'ordigno è esploso mentre nelera al lavoro una donna delle pulizie, rimasta illesa ma in stato di choc. Danni alla struttura e alle auto in sosta. Vigilante è stato testimone in una inchiesta della Dda contro la mafia foggiana.(Di giovedì 16 gennaio 2020)