Sardine, Salvini pubblica video e deride ragazzo dislessico: “Guardate come sono impacciati”. La replica: “Cyberbullismo inaccettabile” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Contestatori un po’ impacciati a Bologna. Guardate la carica e la grinta di sinistri e pesciolini”. A San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, le Sardine hanno organizzato ieri un flash mob di contestazione al leader della Lega, Matteo Salvini, in visita al comune emiliano per la campagna elettorale in vista delle Regionali. Sul palco sale Sergio Echamanov, 21 anni, venditore porta a porta. Prende la parola e, come è lecito che accada, si ingarbuglia qualche volta. L’ex vicepresidente del Consiglio, tuttavia, decide di pubblicare il video dell’intervento di Echamanov, operando tagli e stringendo l’inquadratura sul volto, per sottolineare i momenti di difficoltà del ragazzo. E, in definitiva, deridendolo. Le Sardine di Ferrara, a cui il giovane si è avvicinato, hanno parlato di “cyberbullismo inaccettabile. Peraltro il suo discorso è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

giornalettismo : Sergio ha 21 anni ed è un DSA. Ieri, ha avuto qualche incertezza nel suo discorso durante un flashmob delle… - agorarai : Movimento #sardine, parla uno dei portavoce 'Salvini abituato a strumentalizzare ogni occasione, anche ieri lo ha f… - repubblica : Salvini ridicolizza un ragazzo sul palco delle Sardine: 'E' cyberbullismo, ora basta' -