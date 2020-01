Ponte Morandi, denuncia dei periti del gip: “Pressioni da parte degli altri consulenti” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il gip Angela Nutini, che si occupa del secondo incidente probatorio sulle cause del crollo del Ponte Morandi di Genova, ha segnalato alla procura il comportamento dei consulenti degli indagati, dopo che i suoi periti si sono lamentati per le "pressioni ricevute dai colleghi" che rendono "lo svolgimento del loro lavoro poco sereno". Leggi la notizia su fanpage

