Piede rotto all’arbitro poi distrugge lo spogliatoio: due anni di squalifica ad un calciatore (Di giovedì 16 gennaio 2020) Clamoroso episodio nel mondo del calcio. Spinte, insulti, un Piede fratturato e lo spogliatoio messo sottosopra, alta tensione nei minuti finali della partita fra La Spezia e Accademiapavese del campionato regionale juniores under 19 lombardo. Nel dettaglio l’arbitro ha espulso un calciatore che lo aveva spinto a terra e minacciato, mentre si rialzava un altro calciatore lo ha colpito con un pestone al Piede destro provocando la frattura alla base digitale e un micro distacco della falange prossimale del primo dito, per una prognosi di 25 giorni. Il primo calciatore è stato squalificato per due mesi, il secondo non è stato ancora identificato ma nel frattempo la squalifica di due anni è a carico del capitano della squadra, multata con 400 euro. Nel finale è andata in scena inoltre una rissa fra le due squadre e al rientro negli spogliatoi l’arbitro ha trovato la porta ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

