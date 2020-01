Paura a Roma | frana si abbatte su palazzo di 4 piani | salvate 11 persone

Paura nella sede de ‘La Repubblica’ : edificio evacuato a Roma per un allarme bomba : allarme bomba nella sede del quotidiano ‘La Repubblica’ a Roma. Il palazzo è stato evacuato e sono intervenuti gli artificieri. Il sito del quotidiano ha dovuto sospendere gli aggiornamenti. Hanno dato esito negativo i controlli eseguiti dagli artificieri dei carabinieri nella sede del quotidiano ‘La Repubblica’ dopo che una telefonata anonima aveva segnalato la presenza di una bomba. Dopo l’allarme il palazzo ...

Tangenziale - grande Paura nella notte : carovana di scooter contromano : Tangenziale di Napoli: nella notte tra sabato e domenica almeno cinque motorini hanno percorso contromano e a tutta velocità il tratto tra Agnano e Pozzuoli (per fortuna senza conseguenze). Clamoroso (e per fortuna senza conseguenze) quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica sulla Tangenziale di Napoli. Come riporta “Il Mattino”, intorno alle ore 2.30, […] L'articolo Tangenziale, grande paura nella notte: carovana di scooter ...

Il governo ha Paura di Matteo Salvini : anche Repubblica contro lo stallo totale fino al voto in Emilia Romagna : Una mattina mi son svegliato e la ragione ho ritrovato. La Repubblica apre finalmente gli occhi sul governo delle poltrone, che non ha altro obiettivo se non quello di impedire a Matteo Salvini e alleati di prendere in mano l'esecutivo tramite le elezioni. "E bravo governo - commenta il direttore Ca

Paura per Luca Zingaretti - coinvolto in un incidente a Roma. Era sul suo scooter : cosa è successo : Ore di Paura per i fan di Luca Zingaretti: il famoso protagonista del Commissario Montalbano, è rimasto coinvolto in un incidente mentre guidava uno scooter nella centralissima strada di Roma, Via Cola di Rienzo all’incrocio con Via Ezio, nel quartiere Prati. Il fatto è accaduto poco prima delle 15,00. Nulla di particolarmente grave per l’attore che, dalla sella della sua moto, è stato scaraventato a terra a seguito dell’impatto tra il suo ...

Luca Zingaretti - incidente a Roma : investito in scooter da un'auto. Paura per Montalbano : Luca Zingaretti, incidente in scooter a Roma: investito da un'auto in centro. Paura per Montalbano. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha...

Luca Zingaretti - incidente in scooter a Roma : Paura per l’attore : incidente per Luca Zingaretti a Roma: come sta ora l’attore Grosso spavento per Luca Zingaretti. L’amato Commissario Montalbano è stato investito da un’auto mentre si trovava in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto a Roma, più precisamente a Cola di Rienzo, nel quartiere Prati. Come racconta Il Messaggero, il marito di Luisa Ranieri è stato […] L'articolo Luca Zingaretti, incidente in scooter a Roma: paura ...

Luca Zingaretti investito da un’auto a Roma : Paura per Montalbano : Luca Zingaretti investito da un’auto a Roma: grande paura per l’attore del Commissario Montalbano Chi di voi non conosce il famosissimo Commissario Montalbano, storico personaggio nato dalla penna di Andrea Cammilleri e divenuto una serie Tv tra le più fortunate dell’ultimo periodo. Dalla prima puntata andata in onda sulla Rai il 6 maggio 1999, sono […] L'articolo Luca Zingaretti investito da un’auto a Roma: paura ...

Paura per Luca Zingaretti - attore investito in pieno centro a Roma : Incidente per Luca Zingaretti. L’attore era a bordo del suo scooter quando è stato investito a Roma. Le condizioni di ‘Montalbano’ sono buone. Roma – Piccolo incidente per Luca Zingaretti nella mattinata di domenica 5 gennaio 2020. L’attore era a bordo del suo scooter quando è stato investito in pieno centro a Roma da un’auto. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Le ...

Roma - incidente in scooter per Luca Zingaretti : Paura per il “Commissario Montalbano” : Roma, incidente in scooter per Luca Zingaretti: paura per il “Commissario Montalbano” L’attore Luca Zingaretti è rimasto coinvolto in un incidente in scooter a Roma, come riporta l’agenzia Ansa. Zingaretti, dalle prime informazioni, sta bene. L’incidente è avvenuto in via Cola di Rienzo, nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prati. Ancora in corso accertamenti ...

Comunali a Roma - Tobia Zevi : “I partiti sinistra escano dalla palude di Paura” : Comunali a Roma, Zevi: “I partiti sinistra escano dalla palude di paura” “A Roma mancano 18 mesi alle elezioni. Serve togliere la testa da sotto la sabbia e tornare a parlare con la città, trovare la nuova classe dirigente, accettare la necessità del ricambio, dell’apertura e della serietà che la sfida della piazza ha posto”. A dichiararlo è Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”. “Tra un ...

Europa League - sorteggio ok per Roma e Inter : evitati gli sPauracchi inglesi : Va bene alle italiane anche il sorteggio di Europa League. L’urna è fortunata pure per Roma e Inter. In particolare per i giallorossi che, partendo dalla seconda fascia, rischiavano di trovare anche Manchester United, Arsenal o Ajax. E, invece, per la squadra di Paulo Fonseca c’è l’abbordabile Gent nei sedicesimi della competizione. La Roma giocherà la prima in casa il 20 febbraio. Sette giorni dopo si andrà in ...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie della Roma : Ajax e le inglesi gli sPauracchi - non mancano le opzioni favorevoli : La Roma ha chiuso il girone J dell’Europa League 2019-2020 in seconda posizione alle spalle dei turchi del Baskasehir e davanti a Borussia Moenchengladbach e Wolfsberger. Con questo piazzamento i giallorossi hanno strappato la qualificazione per la fase finale a eliminazione diretta, ma saranno inseriti in seconda fascia al Sorteggio dei sedicesimi di finale dovendo così sperare nella Dea Bendata per evitare di affrontare subito un top ...

Europa League - i pronostici di CalcioWeb : Roma e Francoforte in scioltezza - Lazio con la Paura “biscotto” : pronostici Europa League – Sesta ed ultima giornata della fase a gironi della seconda competizione europea per importanza. Due italiane impegnate, Roma e Lazio, con i giallorossi vicini al traguardo e i biancocelesti quasi fuori. L’unica rappresentanza certa, al momento, è quella dell’Inter, ‘retrocessa’ dopo la sconfitta e il terzo posto nel raggruppamento di Champions. Di seguito i consigli di CalcioWeb per ...

Paura a Roma - pacco bomba al Viminale : «L?ordigno poteva uccidere». Rinvenuto ad ottobre - notizia rimasta top secret : Un pacco bomba potenzialmente mortale, indirizzato al ministero dell?Interno. L?ordigno è stato disinnescato dagli artificieri della polizia all?ufficio di smistamento delle...