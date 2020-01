Niente concerto al teatro comunale: il neomelodico Pandetta si sposta, ma non in un locale qualunque (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo le polemiche sul concerto del neomelodico Niko Pandetta annunciato in uno spazio comunale ad Abbiategrasso, nel Milanese, gli organizzatori hanno reso noto di aver ritirato la richiesta di concessione del teatro Fiera. Ma il concerto con il cantante nipote di un boss e che dedicava i pezzi ai camorristi al 41-bis ci sarà. È stato spostato a Bresso, all’Officina della Birra, un locale che in passato è stato teatro di incontri tra diversi indagati, poi condannati a vario titolo nell’ambito dell’operazione antimafia Redux-Caposaldo. Leggi la notizia su fanpage

