Municipio I | ambulanti piazza Vittorio in mercato Cesare Balbo

Roma – "I sei ambulanti di via Ferrari saranno spostati nel mercato di via Tito Speri, mentre i sette dei portici di piazza Vittorio all'interno del mercato di via Cesare Balbo". Cosi' l'assessore al Commercio del I Municipio, Tatiana Campioni, all'agenzia Dire, sulla questione degli spostamenti degli ambulanti di via Ferrari e dei portici di piazza Vittorio. "La riunione di ieri, convocata per far decidere agli operatori i posteggi all'interno dei mercati selezionati, si e' chiusa tra le loro proteste- ha aggiunto- Abbiamo riconvocato la riunione la prossima settimana. O si mettono d'accordo e si scelgono i posteggi o questi saranno scelti d'ufficio".

