METEO WEEKEND con la NEVE. Irrompe INVERNO, ecco tutti i dettagli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il maltempo sta per tornare sull'Italia e riporterà la NEVE, anche a quote basse. Il dominio del campo di alta pressione, che si protrae da inizio anno, sta per subire l'assalto di una perturbazione di origine atlantica, al punto che si originerà una depressione sul Mediterraneo e sull'Italia. L'anticiclone si ritirerà in Atlantico e nel contempo si spingerà verso nord, per poi piazzare i suoi massimi a ridosso delle Isole Britanniche. In tal modo aria fredda verrà dirottata verso il Centro Europa e poi sul Mediterraneo, con coinvolgimento anche dell'Italia. Si creeranno quindi tutte le premesse per il ritorno ad un tempo più invernale, con anche la NEVE sui rilievi fino a quote basse. Il fronte atlantico Irromperà nella seconda parte di venerdì sulle regioni di Nord-Ovest, portando NEVE sulle Alpi che si abbasserà di quota fino agli 800/1000 metri. Dalla notte il ... Leggi la notizia su meteogiornale

