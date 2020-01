LIVE Italia-Francia 4-2 pallanuoto, Europei 2020 in DIRETTA: Settebello un po’ distratto ma avanti nel secondo quarto (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Il goooooool di Figariiiiiii!!! Dal versante sinistro l’Italia sfrutta la seconda superiorità numerica 1′ Alto il tiro di Velotto, Italia con il freno a mano tirato 1′ Bene la difesa azzurra dopo la palla persa dagli Italiani Primo tempo 8′ Si chiude il primo tempo. Italia non particolarmente precisa in attacco e un po’ distratta in difesa, con la concessione di 5 superiorità ai francesi 7′ Fallo in attacco Italia 7′ Azzurri ancora un po’ distratti, superiorità francese, palla a Camarasa che non sbaglia da buona posizione: 3-2 Italia 7′ Grande movimento di Bodegas dalla breve distanza e arriva il terzo gol azzurro! 3-1 Italia 6′ L’Italia spreca la prima superiorità con una ingenuità 5′ La traversa dei francesi 5′ Stavolta Marion-Vernoux non perdona ... Leggi la notizia su oasport

