Il nuovo browser Microsoft Edge basato su Chromium è disponibile. Cosa cambia e come scaricarlo (Di giovedì 16 gennaio 2020) come promesso da Microsoft qualche tempo fa, a partire da ieri è iniziata la distribuzione tramite Windows Update della nuova versione del web browser Edge, basata sul motore Google Chromium, lo stesso di Chrome. Le novità sono diverse e tutte molto interessanti. La prima ovviamente è di tipo tecnico e riguarda appunto il nuovo motore, quello cioè che si incarica di “tradurre” le righe di codice dietro le pagine Web negli elementi che noi tutti conosciamo, come l’interfaccia, i menu, i comandi per interagire con le pagine, la renderizzazione di testo e foto etc. In precedenza Microsoft utilizzava un proprio motore ma, viste le tante critiche ricevute negli anni per la scarsa compatibilità col codice dei siti e la bassissima percentuale di diffusione sul mercato, il colosso di Redmond ha deciso di cambiare strada. Chromium infatti è un motore open source, utilizzato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

