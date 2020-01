Foggia, nuovo attentato: bomba davanti a un centro per anziani (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un nuovo attentato scuote Foggia all’alba. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere contro un centro per anziani mentre all'interno era al lavoro una donna delle pulizie che è rimasta illesa. Soccorsa da personale del 118, la donna è stata portata al pronto soccorso in stato di choc. Il centro è di proprietà del gruppo “Sanità più”, il cui responsabile delle risorse umane aveva già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso. Leggi la notizia su tg24.sky

