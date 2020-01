Foggia, bomba contro centro per anziani: il bersaglio è un testimone antimafia (Di giovedì 16 gennaio 2020) All’alba di questa mattina un’ordigno è stato fatto esplodere all’ingresso del centro per anziani “Il Sorriso di Stefano”, a Foggia. Le fonti riportano che non ci sono né morti né feriti, che in quel momento all’interno della struttura era presente solo un’addetta delle pulizie, uscita illesa. Viene inoltre riportato che l’attentato aveva un bersaglio preciso: nel centro, di proprietà del gruppo Sanità Più, è responsabile delle risorse umane Cristian Vigilante, testimone antimafia. L’uomo starebbe infatti collaborando con la Dda in un’inchiesta contro la mafia Foggiana e non sarebbe il primo attentato o messaggio nei suoi confronti. Lo scorso 3 gennaio, un altro ordigno è stato fatto esplodere sotto l’auto di Vigilante. IN AGGIORNAMENTO L'articolo Foggia, bomba contro centro per anziani: il bersaglio è un testimone antimafia proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

