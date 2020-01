F1, Ferrari in ritardo per il Mondiale 2020? Dati non entusiasmanti al simulatore (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’11 febbraio la Ferrari toglierà i veli dalla nuova monoposto, pensata e progettata per portarsi a casa il titolo iridato di F1 che ormai manca da 13 anni. Quel trionfo del finlandese Kimi Raikkonen, nell’ultima corsa di Interlagos (Brasile), inizia a essere un po’ “deturpato” dall’inevitabile scorrere del tempo. In questo senso, i successi in serie della Mercedes, da quanto ha avuto inizio l’era ibrida (2014), non aiutano a far salire le quotazioni del Cavallino Rampante. In un contesto del genere, la domanda è sempre la stessa: quest’anno si potrà dunque interrompere il digiuno? Stando a quanto arriva dall’ambiente di Maranello, i presupposti non sono dei più lusinghieri. Il progetto 671, infatti, ha come punti di riferimento due aspetti: Ottenere più carico aerodinamico Sfruttare meglio le gomme Pirelli e trovare con più ... Leggi la notizia su oasport

