Emergenza smog, Bonelli: “Presenteremo denunce in tutte le procure” (Di giovedì 16 gennaio 2020) ”Nei prossimi giorni presenteremo denunce in tutte le Procure della Repubblica delle città interessate dall’inquinamento atmosferico a partire da Roma, Torino, Milano, Vicenza, e altre, affinché siano aperte inchieste penali considerato che l’aumento dell’inquinamento di 10 μg/m³ giornaliero di PM10 è stato associato a un aumento dello 0,27% della mortalità cardiovascolare e allo 0,56% di quella respiratoria secondo gli studi epidemiologici’‘. Lo annuncia il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. ”L’Emergenza sanitaria causata dallo smog che coinvolge la stragrande maggioranza delle città italiane è derubricata a un fatto di cronaca e non assunta dalla politica e dal governo come la priorità delle priorità – sottolinea Bonelli – Il ministero dell’Ambiente tace, le Regioni tacciono, i comuni adottano ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

