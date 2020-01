Don Matteo 12: trama, cast e anticipazioni di stasera 16 gennaio 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Don Matteo 12: trama, cast e anticipazioni di stasera 16 gennaio 2020 Commoventi storie, avvincenti indagini e grandi emozioni, queste le caratteristiche principali di Don Matteo 12. L’amata serie televisiva, in onda stasera 16 gennaio 2020 dalle 21.25 su Rai 1, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento dopo l’esordio della settimana scorsa che ha registrato un boom di ascolti. Punto di forza della fiction è proprio la sua capacità di conquistare sia i giovanissimi che gli adulti inserendo elementi moderni e problematiche attuali senza mai tradire lo spirito tradizionale del telefilm. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi Don Matteo 12! Don Matteo 12: trama e anticipazioni di stasera 16 gennaio 2020 Nella seconda puntata di Don Matteo 12, intitolata Non nominare il nome di Dio invano, il parroco è impegnato ad aiutare Ines, bambina di soli sei anni ... Leggi la notizia su termometropolitico

