Dakar 2020 | Fernando Alonso 8° nella penultima tappa Vittoria di Peterhansel | 3° Carlos

Classifica Dakar 2020 Quad - Camion e SSV : Casale respinge l’assalto di Vitse - successo prenotato per Karginov e Currie : L’undicesima e penultima tappa della Dakar 2020, con partenza a Shubaytah ed arrivo a Haradh, non ha regalato grandissimi colpi di scena in ottica vittoria finale nelle categorie Quad, Camion e SSV. Dopo aver rischiato grosso nella frazione di ieri, il cileno Ignacio Casale si è riscattato prontamente quest’oggi ricacciando a 21’16” il francese Simon Vitse, unico avversario ancora in corsa nei Quad. Il russo Andrey ...

Dakar 2020 - risultato undicesima tappa Quad - Camion e SSV : Sonik - Karginov e Lopez Contardo si aggiudicano la prova speciale : La Dakar 2020 è ormai alle battute conclusive con la chiusura dell’undicesima e penultima tappa da Shubaytah a Haradh anche per le altre categorie in gara nella prima “Maratona del Deserto” organizzata esclusivamente in Arabia Saudita. La situazione sembra apparentemente delineata nei Camion e negli SSV con il russo Andrey Karginov e l’americano Casey Currie ad un soffio dal successo finale, mentre il cileno Ignacio ...

Dakar 2020 - Quintanilla e Peterhansel conquistano la vittoria sul traguardo di Haradh : Il resoconto della undicesima tappa della Dakar 2020. Riaperto il discorso nelle auto, Ricky Brabec ‘vede’ il successo. Haradh (ARABIA SAUDITA) – Il discorso per la Generale è riaperto. La vittoria nell’undicesima tappa della Dakar di Stéphane Peterhansel con 10″ di vantaggio su al-Attiyah ha permesso di accendere la corsa alla vigilia dell’ultima frazione. Non sarà semplice visto che Carlos Sainz ha un ...

LIVE Dakar 2020 - 16 gennaio in DIRETTA : Peterhansel vince di 10” su Al-Attiyah - Sainz ipoteca il trionfo. Alonso ottavo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA DELLE MOTO CRONACA DELLE AUTO CLASSIFICA DELLE MOTO CLASSIFICA DELLE AUTO 12.50 Fernando Alonso giunge al traguardo, ottavo posto di tappa per lo spagnolo a 16’25” da Peterhansel. L’asturiano è tredicesimo nella generale a 4h43:18, top ten impossibile visto che è lontana 58 minuti. 12.15 Sono arrivati anche i camion, tripletta russa e di Kamaz. Ha vinto Karginov con ...

Dakar 2020 - risultato undicesima tappa auto : Stéphane Peterhansel si impone - Carlos Sainz 3° - Alonso in lotta per la top-10 : Sta per calare il sipario su questa edizione 2020 della Dakar. Anche la Shubaytah-Haradh di 744 km (379 dei quali di prova speciale) è entrata far parte dell’album dei ricordi. In uno scenario in cui sabbia e dune l’hanno fatta da padrone, i concorrenti hanno cercato di trovare quel delicato equilibrio tra velocità e gestione, assai difficile in un contesto nel quale i punti di riferimento sono stati decisamente pochi. Ciò detto, la ...

LIVE Dakar 2020 - 16 gennaio in DIRETTA : Peterhansel vince di 10” su Al-Attiyah - Sainz ipoteca il trionfo. Attesa per Alonso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA DELLE MOTO CLASSIFICA DELLE MOTO 11.40 Anche i quad sono giunti al traguardo. Si è imposto il polacco Sonik con 3’16” di vantaggio sul cileno Casale e 4’19” sull’altro cileno Enrico. In classifica generale guida sempre Cassale con 21’16” sul francese Vitse e 1h03:00 su Sonik. 11.32 Fernando Alonso deve ancora arrivare al checkpoint del km 271, al km ...

LIVE Dakar 2020 - 16 gennaio in DIRETTA : Stephane Peterhansel in testa. Il francese si riavvicina alla vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA DELLE MOTO CLASSIFICA DELLE MOTO 10.30 Al km 271 ancora in testa Stephane Peterhansel con 1’16” di vantaggio su Nasser Al-Attiyah (TOYOTA GAZOO RACING). Terza piazza momentanea per Carlos Sainz (BAHRAIN JCW X-RAID TEAM) a 7’09”. 9.50 Si è conclusa la tappa odierna per quanto riguarda le moto con la vittoria parziale di Pablo Quintanilla, con 9” di vantaggio ...

Classifica moto Dakar 2020 : Ricky Brabec deve gestire 13 : 56 di margine nell’ultima tappa : L’undicesima tappa della Dakar 2020 per le moto ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per la Classifica generale. Quando Ricky Brabec pensava di poter gestire in piena tranquillità i suoi 25 minuti di margine su Pablo Quintanilla, il cileno ha provato l’attacco e ha recuperato quasi metà del suo svantaggio. A questo punto nell’ultima frazione lo statunitense dovrà gestire 13:56 sul rivale, cercando di evitare guai ...

Dakar 2020 - risultato undicesima tappa moto : Pablo Quintanilla domina la frazione e domani se la giocherà fino alla fine : Pablo Quintanilla si aggiudica la undicesima, e penultima, tappa della Dakar 2020 per quanto riguarda le moto e dimostra che ci vuole provare fino alla fine a vincere la corsa più dura del mondo. Il cileno, infatti, in un colpo solo recupera metà dei 25 minuti che aveva di distacco da Ricky Brabec e avverte lo statunitense: domani nell’ultima frazione proverà il tutto per tutto. La penultima frazione della Dakar proponeva 744 chilometri ...

