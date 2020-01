Da gennaio 2020 sono partiti i controlli sui conti correnti di chi richiede l’Isee: cosa cambia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dal 1° gennaio 2020 sono iniziati i controlli sui conti correnti dei cittadini: o meglio, su quelli di chi richiede l'Isee, l'indicatore di situazione economica equivalente necessario per accedere a sgravi fiscali e sussidi, come il reddito di cittadinanza o le tasse universitarie ridotte. Lo comunica l'Inps: "Sui dati autodichiarati relativi al patrimonio mobiliare viene effettuato un controllo automatico, sulla base dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti gestito dall'Agenzia delle Entrate".continua a leggere Leggi la notizia su fanpage

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Gennaio: Renzi, cucù la prescrizione non c’è più. Vota con le destre la legg… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, prima offerta per #Eriksen al #Tottenham - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Gesù aveva autorità perché era coerente tra quello che insegnava e quello che faceva, come viveva. L… -