Cristian e Luca Vigilante, chi sono i gestori del centro anziani di Foggia, colpito da una bomba, nel mirino della mafia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Cristian e Luca Vigilante, chi sono i gestori del centro anziani di Foggia colpito da una bomba sono spaventati Luca e Cristian Vigilante, i due manager di Foggia e gestori del centro per anziani contro cui stanotte è stata fatta esplodere una bomba: nessun ferito ma tanta paura, in quello che a tutti gli effetti è l’ennesimo atto di intimidazione organizzato dalla mafia locale. Non è la prima volta, infatti, che i due fratelli sono vittime di attentati dinamitardi. Basti pensare che a inizio anno, il 3 gennaio, era stato fatto esplodere il loro suv aziendale (un Discovery Land Rover), finito poi completamente distrutto insieme ad altre sei auto parcheggiate in via D’Aragona, alla periferia di Foggia. La “colpa” di Luca e Cristian Vigilante, che gestiscono il gruppo “Telesforo” (che lavora nel settore delle case di cura, come nel caso di “Il ... Leggi la notizia su tpi

