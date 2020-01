Australian Open 2020, il sorteggio delle italiane: Jasmine Paolini contro Anna Blinkova, Camila Giorgi contro una qualificata (Di giovedì 16 gennaio 2020) È stato appena effettuato il sorteggio degli Australian Open 2020, primo attesissimo Slam della stagione in programma a Melbourne dal 20 gennaio al 2 febbraio. Per quanto riguarda il tabellone femminile, erano soltanto due le italiane a far parte del main draw: Jasmine Paolini e Camila Giorgi. Non è andata male alle due azzurre: la ventiquattrenne toscana ha pescato al primo turno Anna Blinkova, mentre la ventottenne marchigiana è stata accoppiata con una qualificata. Entrambe si trovano nella parte bassa del tabellone, per l’esattezza all’interno del percorso che conduce al quarto di finale numero 4, dove le favorite sono Karolina Pliskova (testa di serie numero 2) ed Elena Svitolina (numero 5 del seeding). Jasmine Paolini se la vedrà dunque con la giovane russa Anna Blinkova, numero 58 del ranking WTA; se dovesse superare il turno, potrebbe incrociare sulla propria strada ... Leggi la notizia su oasport

