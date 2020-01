Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×11: il destino di Meredith e DeLuca (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grey’s Anatomy 16: in arrivo un triangolo amoroso per Meredith Grey A una settimana esatta dal ritorno di Grey’s Anatomy sui teleschermi americani, le prime Anticipazioni sul futuro dei personaggi hanno già iniziato a circolare sul web. Grande assente degli ultimi spoiler, la storyline della protagonista si è dunque arricchita di nuovi interessanti particolari. Stando a quanto dichiarato da Krista Vernoff, la vita sentimentale di Meredith Grey tornerà al centro della trama con un nuovo, inaspettato, triangolo amoroso. Dopo la crisi vissuta negli ultimi episodi, pare infatti che la Grey avrà modo di riflettere sui sentimenti che la legano al compagno, ma la pausa richiesta da DeLuca non sarà accolta positivamente dalla dottoressa. Ad accrescere ulteriormente la lontananza tra i due medici, interverrà poi il nuovo chirurgo pediatrico: Cormac Hayes. Come ipotizzato dai fan, ... Leggi la notizia su lanostratv

