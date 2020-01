Xenobot: dalle rane le prime cellule programmabili a metà tra esseri viventi e robot (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Si tratta ancora di ricerche sperimentali ma promettono applicazioni incredibili in diversi settori veicolate da algoritmi che ne definiscono il comportamento e in cui il digitale rappresenta, come di consueto, un tassello indispensabile“: si tratta degli Xenobot, piccoli robot viventi che sono stati creati utilizzando cellule staminali prelevate da embrioni di rana africana della specie Xenopus laevis. Ogni Xenobot, spiega in una nota l’associazione AIDR, “è largo meno di un millimetro, ed è in grado di muoversi nei liquidi utilizzando blocchi di cellule attive o di trasportare un piccolo carico. La bellezza è che possono essere programmate anche collettivamente. Si tratta di esseri morbidi, per metà animali e per metà robot che possono guarire se stessi se danneggiati. Ancora una volta è la collaborazione multidisciplinare che ha fornito risultati ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Affaritaliani : Xenobot: dalle rane le prime cellule programmabili - andrewmorrisuk : RT @SmartCity4Italy: #Robot viventi, negli USA si sperimentano “nuove forme di vita” integrate alle macchine. Dalle cellule di una rana è n… - Key4biz : RT @SmartCity4Italy: #Robot viventi, negli USA si sperimentano “nuove forme di vita” integrate alle macchine. Dalle cellule di una rana è n… -