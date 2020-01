Vladimir Putin pronto a lasciare per sempre la presidenza nel 2024: possibilità di fissare il limite “a non più di due mandati” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Vladimir Putin, alla fine del suo mandato, nel 2024, è disponibile a lasciare il Cremlino per sempre. Lo ha fatto capire lui stesso in audizione a Camere della Duma riunite in cui si è discusso della riforma della Costituzione, dibattito in corso da mesi in Russia. E nel corso del discorso ha aperto di nuovo, come già fatto a fine dicembre, alla possibilità di eliminare il termine dei due mandati consecutivi e renderlo più stringente, a un massimo di due mandati. Eventualità che lo renderebbe non ricandidabile. Il presidente ha detto che il Paese “non ha bisogno” di una nuova costituzione, poiché il suo potenziale “è ancora attuale”, ma è possibile procedere ad alcune modifiche per “bilanciare” meglio i poteri dello Stato. E tra le modifiche c’è proprio quello del vincolo per il presidente “a non più di due mandati”, il divieto per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

