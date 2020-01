Totti si racconta: «Da dirigente volevo spogliarmi ed entrare in campo» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Totti ha rilasciato una lunga intervista parlando del passato e del futuro: «Fare il procuratore? Preferisco dire scouting» Francesco Totti è stato intervistato da DAZN, ecco le sue parole. SCUOLA CALCIO – «La caratteristica principale della mia scuola? Sicuramente l’unione e la compattezza della gente che vuol far crescere i giovani in modo armonioso e giocoso. Qui mi diverto, ho tutti i parenti, ma meglio non conoscerli. La base è la tecnica e il coordinamento, la passione nel calciare la palla e divertirsi» CUCCHIAIO – «Prima di calciare il rigore, già hai pensato dove tirare. Pensando al cucchiaio, significa che di testa non sei abbastanza lucido. Per fare un gesto simile serve follia. Van der Sar? Durante la settimana avevamo fatto una scommessa, io avevo detto: “Se andiamo ai rigori farò il cucchiaio”. La squadra aveva preso la situazione con semplicità ma in ... Leggi la notizia su calcionews24

