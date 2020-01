Texas, ucciso uno studente di 16 anni in una sparatoria: arrestato il killer, è un compagno di classe (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Uno studente di 16 anni morto in una sparatoria di un liceo di Houston in Texas scatenata da un suo compagno di classe, che è stato arrestato dopo una fuga di 4 ore. Il ragazzo si nascondeva dietro un cassonetto di un supermercato con un amico, anche lui fermato dalla polizia. La sparatoria è successa intorno alle 16 locali, quando gli studenti stavano uscendo dal Bellaire High School, tra i più grandi della città con quasi 3500 studenti. Student who was shot in the chest at Bellaire High School dies pic.twitter.com/DsroevoXJ2— Anthony Bassey (@abasseyisd) January 14, 2020 L'articolo Texas, ucciso uno studente di 16 anni in una sparatoria: arrestato il killer, è un compagno di classe proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

