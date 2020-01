Romano Prodi: “L’Ulivo non torna. Salvini strumentalizza l’Emilia” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’ex premier parla a tutto campo, dalle imminenti elezioni al fenomeno Sardine. “Avrei voluto esserci alle origini del movimento”, dice Romano Prodi. Romano Prodi torna a parlare in un momento chiave per la sua terra. Tra pochi giorni si terranno le elezioni in Emilia Romagna, uno dei pochi feudi rimasti al centro-sinistra. L’ex premier è … L'articolo Romano Prodi: “L’Ulivo non torna. Salvini strumentalizza l’Emilia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Corriere : Romano Prodi: «Io in futuro al Quirinale? Non mi interessa. E poi i 101 sono ancora lì» - CatelliRossella : Intervista a Prodi: 'Perché la Lega vuole il laboratorio Emilia? C’è buongoverno, c’è partecip… - zazoomnews : Romano Prodi: Purtroppo non sono io ad avere creato le Sardine - #Romano #Prodi: #Purtroppo #avere… -