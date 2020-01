Parco Virgiliano: una raccolta firme per il rilancio dell’area verde di Posillipo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Parco Virgiliano: partita una raccolta firme per rivalorizzare quanto prima la celebre area verde di Posillipo. Residenti, comitati e associazioni si muovono per il rilancio del Parco Virgiliano, polmone verde di Posillipo, dopo l’abbattimento di numerosi alberi, anche a causa dei danni del maltempo. Come riportato da “Il Mattino”, domani, giovedì 16 gennaio (dalle ore 9.30), saranno raccolte firme in viale Virgilio 1. In contemporanea è stata lanciata una raccolta firme on-line sulla nota piattaforma Change.org. Un rilancio che può accompagnare anche quello di Posillipo, quartiere caratterizzato dal triste scenario degli alberi “decapitati” (come in viale Virgilio, via Tito Lucrezio Caro e via Boccaccio), oltre che dalle strade dissestate. L'articolo Parco Virgiliano: una raccolta firme per il rilancio dell’area verde di Posillipo proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria ... Leggi la notizia su 2anews

