L’astronauta Parmitano fotografa il Gran Sasso dallo spazio ma commette un errore. Gli abruzzesi: “Ti perdoniamo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’astronauta Parmitano confonde il Gran Sasso con la Majella. Gli abruzzesi: “Ti perdoniamo” Una gaffe sul Gran Sasso che ha solleticato l’orgoglio degli abruzzesi, ma che è stata facilmente perdonata. È quella commessa dall’astronauta italiano Luca Parmitano, arrivato a luglio scorso a bordo della Stazione spaziale Internazionale, che ha postato su Twitter un’altra delle sue immagini dallo spazio. “Il Gran Sasso si eleva maestoso tra gli splendidi paesaggi dell’Appennino centrale”, ha scritto nel tweet l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), aggiungendo in chiusura l’hastgag #MissionBeyond. Alcuni utenti, tuttavia, si sono accorti che l’immagine ritraeva in realtà non il Gran Sasso, ma la Majella, massiccio montuoso dell’Appennino abruzzese. “È la Majella, ma poco importa. A te si ... Leggi la notizia su tpi

