Italia’s Got Talent riparte con Joe Bastianich in giuria (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mara Maionchi, Frank Matano, Lodovica Comello, Joe Bastianich, Federica Pellegrini Edizione numero dieci per Italia’s Got Talent. riparte questa sera – dalle 21.30 su TV8 – lo show dedicato alla scoperta di chi ha un Talento speciale, estro e desiderio di emergere. A valutare le variegate esibizioni dei concorrenti torneranno il veterano Frank Matano (alla sua quinta edizione consecutiva), la discografica e giudice di X Factor Mara Maionchi e la campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini (entrambe al secondo anno). Accanto a loro ci sarà una new entry: Joe Bastianich. L’ex giudice di MasterChef entra nella famiglia di Italia’s Got Talent al posto di Claudio Bisio, anche per portare un po’ di sana ‘cattiveria’ nel programma prodotto da Fremantle. Alla conduzione – per il quarto anno consecutivo – Lodovica Comello, che guiderà ... Leggi la notizia su davidemaggio

