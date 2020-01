Firenze, 21enne disabile cade in strada per colpa di una buca: muore poco dopo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tragedia a Firenze, dove un ragazzo disabile di appena 21 anni è morto, forse a seguito di una caduta dovuta ad una buca in strada. dopo il ricovero, infatti, il giovane ha avuto un arresto cardiaco. Si indaga per chiarire se la caduta e la morte sono correlate. Caduto in strada per colpa di una buca Si chiamava Niccolò Bizzarri e le testimonianze racconte dai quotidiani locali lo descrivono come un ragazzo studioso, iscritto a Lettere Antiche presso l’Università di Firenze. Affetto dalla sindrome degenerativa di Duchenne, era costretto in carrozzina da 10 anni. Non una scusa per nascondersi e isolarsi, tuttavia: Niccolò era infatti rappresentante degli studenti per Lista Aperta.Proprio il gruppo studentesco ha raccontato la dinamica della sua morte, in una lettera indirizzata al Rettore e ai dirigenti dell’Ateneo. Lunedì pomeriggio stava rientrando dalla Biblioteca Umanistica di ... Leggi la notizia su thesocialpost

