Ex Ilva, “falsificò dati sulla diossina favorendo i Riva”. Ma la prescrizione salva il perito della procura dopo la condanna a 3 anni e 4 mesi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Arriva la prima sentenza di prescrizione nella maxi inchiesta Ambiente svenduto sul disastro ambientale e sanitario generato a Taranto, secondo l’accusa, dalle emissioni velenose dell’ex Ilva. La tagliola del tempo ha impedito ai giudici della Corte di Cassazione di valutare le eventuali responsabilità penali di Roberto Primerano, l’ex consulente della procura di Taranto condannato a 1 anno di reclusione in secondo grado per aver falsificato i contenuti di una perizia sulle emissioni di diossina del siderurgico. È stata la quinta sezione della Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio, a causa dell’eccessivo tempo trascorso dai fatti, la condanna con il rito abbreviato emessa il 30 novembre 2017 dalla Corte d’assise d’appello. Primerano, difeso dagli avvocati Michele Laforgia e Antonio Raffo, era una delle 53 persone coinvolte nella maxi inchiesta. In primo grado, nonostante ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

