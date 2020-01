Ecco come il Green Deal dell’Europa avvantaggerà la Germania (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Green Deal è il mastodontico piano ambientale dal valore di mille miliardi di euro varato dall’Unione Europea con l’intenzione conclamata di salvare il clima. È stato pensato e approvato dalla Commissione europea guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen. Calcolatrice alla mano, prevede 10 miliardi di investimenti annuali da qui al 2030. Il sogno di Bruxelles è raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, e il Green Deal può essere considerato una sorta di Bibbia da seguire alla lettera per tagliare il traguardo prefissato. Sfogliando le pagine del nuovo libro sacro dell’Europa notiamo però alcune incongruenze. come sottolinea il quotidiano Libero, il progetto verde non è esente dai soliti favoritismi, gli stessi che hanno sempre contraddistinto ogni politica comunitaria portata avanti dall’Ue. Solitamente a guadagnarci sono sempre gli ... Leggi la notizia su it.insideover

