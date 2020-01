Dimore storiche aperte in esclusiva: i siti da visitare a Napoli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Arriva a Napoli e in Campania “Domeniche in Dimora” ideata e realizzata da Scabec Spa / Regione Campania in collaborazione con l’Associazione Dimore storiche Italiane . Ogni ultima domenica del mese sarà così possibile visitare in esclusiva ben 30 siti privati, tra, ville e palazzi, presenti nell’infinito patrimonio culturale della nostra Regione. Quattro appuntamenti per quattro domeniche da passare insieme alle guide esperte e i proprietari delle Dimore. La data napoletana è per il 26 gennaio quando sarà possibile ammirare i palazzi storici partenopei, alcuni fin ora mai aperti al pubblico. I siti aperti tra Napoli e Provincia: Palazzo Ricca (Sec. XVI) Museo dell’Archivio Storico Banco di Napoli Via dei Tribunali, 214 – Napoli Palazzo Albertini, Principe di Cimitile (Sec. XVIII) Via Santa Teresa degli Scalzi, ... Leggi la notizia su anteprima24

