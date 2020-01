Dalle case smart alla stampa 3D: gli 8 trend per un futuro green al Klimahouse Future Hub (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dallo sviluppo di moduli prefabbricati alle case sempre più smart e a consumo zero, dall’utilizzo della stampa 3D nelle costruzioni alla crescita dell’economia circolare. Sono queste alcune delle tendenze che stanno delineando il futuro nei settori dell’efficienza energetica, risanamento in edilizia e costruzioni. In un mercato veloce, innovativo e in forte accelerazione è fondamentale per aziende, startup e stakeholder rimanere al passo con i tempi e allinearsi con i nuovi trend che il mercato stesso sviluppa e offre. Nuovi scenari che saranno rappresentati anche Dalle startup protagoniste del Future Hub di Klimahouse 2020, che si terrà dal 22 al 25 gennaio 2020 a Bolzano. Un villaggio dell’innovazione che trova spazio nel cuore della fiera, in grado di offrire così una rappresentazione plastica delle tendenze più importanti, raccolte nell’annuale Future Report. I trend del 2020 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

