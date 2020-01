C’è posta per te, Bonny e Aurora con la busta chiusa: ecco cosa è successo dopo il programma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A C’è posta per te la storia di Bonny e Aurora ha intrattenuto il pubblico, che sui social si è lasciato andare a numerosi commenti e opinioni. La maggior parte dei telespettatori sembra essersi schierati dalla parte del ragazzo. Quest’ultimo ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per vivere serenamente la sua relazione con Aurora, che si è conclusa poco tempo prima a causa di alcune bugie. I due insieme avevano mentito ai genitori di lei su alcune cose davvero importanti della vita di Bonny, il quale ha già due figli. La differenza d’età tra loro è notevole, ma il ragazzo non sembra essere pronto a rinunciare a lei. Per tale motivo ha deciso di inviare l’invito sia ad Aurora che alla madre di quest’ultima, Antonietta. (Continua…) Le due, però, hanno scelto di non aprire la busta, non dando alcuna possibilità a Bonny. A rendere le parole del 41enne ancora più forti ci ha ... Leggi la notizia su howtodofor

tododiaumrtsafa : RT @MStudentessa: La mia dolce figa è stretta e rasata e sempre pronta per il cazzo. Voglio vederti accarezzare il tuo cazzo e schizzare il… - tododiaumrtsafa : RT @MStudentessa: La mia dolce figa è stretta e rasata e sempre pronta per il cazzo. Voglio vederti accarezzare il tuo cazzo e schizzare il… - m_muntoni : - ma il sabato sera lasciatemi in pace a spaccarmi di risate con le liti siciliane di c’è posta per te. e non giud… -